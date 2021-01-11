***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 8.817.723,84 36.075.872,26 42,98TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,62 12,4 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,36 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,6 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 3,08 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,36 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.924.000,18 4,67Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 3.924.000,18 4,67Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,95 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,95 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.565.220,99 31.360.644,25 37,35Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 13.485.506,14 16,06Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,68 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.209.118,2 6.867.521,16 8,18Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.381.101,78 11.007.616,27 13,11Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 40.000 513.200 0,62Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTOPLAM 40.000 513.200 0,62SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 12.501 278.012,48 0,34BilişimTOPLAM 12.501 278.012,48 0,34SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 10.000 43,38 0 0 43,1 431.000 0,9 0,51BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 39,15 3.132.000 6,54 3,73REPO 11/01/2021 TRT030523T13 17,7 16.023.276,71 2,15 08/01/2021 19,3478 737614805788387960 7.456.995 2,15 16.023.276,71 33,47 19,09REPO 11/01/2021 TRT030523T13 17,7 18.026.186,3 2,15 08/01/2021 19,3478 737614805788398648 8.389.120 2,15 18.026.186,3 37,66 21,47REPO 11/01/2021 TRT101824T17 17,5 10.014.383,56 1,3 08/01/2021 19,1096 737614805788448872 7.691.545 1,3 10.014.383,56 20,92 11,93BPP 11/01/2021 BPP 16,85 168.232,67 168 08/01/2021 18,339 0 168,23 168.232,67 0,35 0,2BPP 11/01/2021 BPP 16,9 75.104,18 75 08/01/2021 18,3981 0 75,1 75.104,18 0,16 0,09GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 44.397.183,42 23.537.660 47.870.183,42 100 57,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 53.214.907,26 23.537.660 83.946.055,68 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ83.946.055,42 % 0 % 100,62B. HAZIR DEĞERLER329,83 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar329,83 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.906.041 % 0 % 8,28a) Takastan Alacaklar6.884.567 % 99,69 % 8,25b) Diğer Alacaklar21.474 % 0,31 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.156,86 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-7.432.337,62 % 0 -% 8,91a) Takasa Borçlar-7.290.309,45 % 98,09 -% 8,74b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-142.028,17 % 1,91 -% 0,17NET VARLIK DEĞERİ83.425.245,49 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,39 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.01.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900457BIST