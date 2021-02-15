***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.155.223,84 39.627.474,2 51,42TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.001,62 513.012,38 0,67Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,4 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 5.000 513.000 0,67Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,69 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,78 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,51 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 65.000 793.000 1,03GRUP TOPLAMI 65.000 793.000 1,03İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.220.000 4.733.200,17 6,14Toptan TicaretTOPLAM 1.220.000 4.733.200,17 6,14Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,76 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,76 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.865.220,99 33.588.244,04 43,58Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 12.112.505,42 15,72Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,71 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.309.118,2 7.839.615,17 10,17Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.581.101,78 13.636.122,74 17,69Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 14,85 0BilişimTOPLAM 1 14,85 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 25.000 41,67 0 0 43,88 1.097.000 2,93 1,42BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 0 36,32 2.905.600 7,76 3,77REPO 15/02/2021 TRT170221T12 16,96 19.026.485,48 1,02 05/02/2021 18,4691 739000190439202337 18.662.570 1,02 19.026.485,48 50,82 24,69REPO 15/02/2021 TRT170221T12 16,96 4.005.575,89 1,02 12/02/2021 18,4691 739000190439202396 3.928.965 1,02 4.005.575,89 10,7 5,2BPP 15/02/2021 BPP 17,05 392.549,33 392 12/02/2021 20,74 29.598 0 392,55 392.549,33 1,05 0,51Hisse Repo 15/02/2021 DOHOL.E 18,86 3.004.650,41 3,61 12/02/2021 20,74 831.025 3,62 3.004.650,41 8,02 3,9Hisse Repo 15/02/2021 EKGYO.E 18,86 701.085,1 2,56 12/02/2021 20,74 273.438 2,56 701.085,1 1,87 0,9Hisse Repo 15/02/2021 GUBRF.E 18,86 2.003.100,27 67,8 12/02/2021 20,74 29.499 67,09 2.003.100,27 5,35 2,6Hisse Repo 15/02/2021 VAKBN.E 18,86 4.306.665,59 4,4 12/02/2021 20,74 977.273 4,41 4.306.665,59 11,5 5,59GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 33.545.112,07 24.702.770 37.442.712,07 100 48,58ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 42.700.335,91 24.702.770 77.070.186,27 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ77.070.186,06 % 0 % 90,86B. HAZIR DEĞERLER1.589,76 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.589,76 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)11.875.164,8 % 0 % 14a) Takastan Alacaklar11.860.230,43 % 99,87 % 13,98b) Diğer Alacaklar14.934,37 % 0,13 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)23.642,5 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-4.147.153,97 % 0 -% 4,89a) Takasa Borçlar-3.985.566,48 % 96,1 -% 4,7b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-161.587,49 % 3,9 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ84.823.429,15 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,41 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.02.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909579BIST