***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.105.223,85 40.892.156,96 45,2TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,62 12,1 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,4 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,58 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,75 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,37 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 4.116.000,18 4,55Toptan TicaretTOPLAM 1.200.000 4.116.000,18 4,55Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,83 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,83 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.905.221 36.776.126,49 40,65Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 12.258.505,26 13,55Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,67 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.549.118,2 11.064.917,97 12,23Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.381.101,78 13.452.702,59 14,87Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 15,36 0BilişimTOPLAM 1 15,36 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 25.000 43,19 0 43,4 1.085.000 2,19 1,2BYF TRYFNBK00030 0 5.000 42,73 19.02.2021 0 43,4 217.000 0,44 0,24BYF TRYFNBK00055 0 80.000 41,25 0 35,2 2.816.000 5,68 3,11REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 5.006.973,97 2,27 19.02.2021 18,48 739277542247452908 2.198.285 2,28 5.006.973,97 10,1 5,55REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 30.041.843,84 2,27 19.02.2021 18,48