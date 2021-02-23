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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2021 18:35



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca mevcut 100.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye mevcut kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000.-TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 11. Maddes Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911951


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