***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
20.05.2022 15:37
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hüseyin BÜRGE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Tuncay EROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nuriye Eftelya TAŞDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hasan Tuncay EROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Tuncay EROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031458
BIST
15:342.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,95
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:3415,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1029
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:3416,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0421
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:34944,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,46
|Açılış
|: 945,48
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:34
|IMASM
|46,90
|19.808.284
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.123.419
|% 9,85
|
|VERUS
|58,70
|33.780.767
|% 9,62
|
|GRNYO
|2,47
|4.805.723
|% 9,29
|
|MANAS
|23,26
|14.690.767
|% -7,26
|
|SANKO
|10,90
|14.710.119
|% -7,08
|
|SMRTG
|21,50
|119.524.305
|% -7,01
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|26.594.799
|% -6,36
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|ASELS
|23,16
|2.191.079.607
|% 4,14
|
|THYAO
|42,86
|1.826.358.619
|% 1,08
|
|SISE
|19,48
|1.333.035.286
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.166.181.120
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|537.114.831
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|216.297.729
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9387
|15,9448
|% 0,65
|
|Euro
|16,8584
|16,8783
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,8079
|19,9072
|% 0,32
|
|Frank
|16,3141
|16,4123
|% 0,36
|
|Riyal
|4,2343
|4,2555
|% 0,33
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,27
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.234
|6.391
|-10,61
|
|Yarım
|3.013
|3.092
|-5,13
|
|Çeyrek
|1.511
|1.546
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
15:34
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