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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,88 TRY 0.874 TRY 0,00 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy hakkına sahiptir İşlem Görmüyor
B Hamiline 29.999.999,12 TRY 29999999.126 TRY 100 yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanı
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2017 İcrada Görevli Değil Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Şirket Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin erken saptanması komitesi üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853818


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KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
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