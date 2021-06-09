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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2021 17:30



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasemin HAKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.06.2014 02123441289 yhakan@atlasyo.com.tr Sermaye Piyasası Fa41289 cgumus@atlasyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941439


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:401.452
Değişim :  0,32% |  4,56
Açılış :  1.450  
Önceki Kapanış :  1.448  
En Yüksek
1.453 En Düşük
1.446
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 4,19 22.984.111 % 9,97  
ATATP 35,12 89.668.173 % 9,96  
MZHLD 43,74 2.590.131 % 9,95  
SEKUR 24,54 6.884.876 % 9,95  
BOBET 4,43 216.563.315 % 9,93  
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17:38 Alış Satış %  
Dolar 8,5848 8,5876 % -0,20  
Euro 10,4625 10,4705 % -0,09  
Sterlin 12,0869 12,1476 % -0,46  
Frank 9,5529 9,6105 % -0,03  
Riyal 2,2821 2,2935 % -0,24  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -0,84  
Altın Gr. 522 522 -2,12  
Cumhuriyet 3.454 3.507 -9,00  
Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,80 27,82 0,20  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 0,02  
B. Petrol 72,80 72,80 0,58  
Seans Raporu 17:38
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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