***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2021 17:30
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasemin HAKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.06.2014 02123441289 yhakan@atlasyo.com.tr Sermaye Piyasası Fa41289 cgumus@atlasyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941439
BIST
17:401.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:408,5886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:4010,4706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0097
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:40521,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,33
|Açılış
|: 521,41
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:38
|YAYLA
|4,19
|22.984.111
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.668.173
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.590.131
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.884.876
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.563.315
|% 9,93
|
|SANFM
|14,06
|3.815.448
|% -6,89
|
|EUKYO
|5,73
|4.191.032
|% -6,83
|
|METUR
|7,03
|20.447.798
|% -6,27
|
|NUGYO
|12,00
|9.058.507
|% -5,88
|
|AVTUR
|3,18
|10.157.537
|% -5,64
|
|THYAO
|14,66
|1.570.069.480
|% 1,24
|
|GARAN
|8,36
|978.291.889
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|706.080.358
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,76
|656.929.325
|% 0,13
|
|KOZAL
|125,40
|428.850.323
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,04
|706.080.358
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|368.864.155
|% 1,33
|
|GARAN
|8,36
|978.291.889
|% 0,72
|
|THYAO
|14,66
|1.570.069.480
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,05
|222.280.663
|% 4,59
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5876
|% -0,20
|
|Euro
|10,4625
|10,4705
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0869
|12,1476
|% -0,46
|
|Frank
|9,5529
|9,6105
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2821
|2,2935
|% -0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|