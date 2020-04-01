***ATLAS* *AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2020 20:06
***ATLAS******AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.04.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,13-TL fiyatından 423.819-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 01.04.2020 tarihi itibariyle % 1,39 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/04/2020 0 423.819 -423.819 1.423.819 1.000.000 % 1,98 % 1,98 % 1,39 % 1,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834004
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0830
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7001
En Düşük
6,6108
18:057,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05340,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,57
|Açılış
|: 340,34
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2735
|8,3150
|% 1,04
|
|Frank
|6,8914
|6,9329
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7744
|1,7833
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,01
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,79
|24,79
|-1,56
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026