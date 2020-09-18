***ATLAS* *AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 20:14
***ATLAS******AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.09.2020 tarihleri arasında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,30-2,34-TL fiyat aralığından 1.400.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 18.09.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/09/2020 0 1.400.000 -1.400.000 1.400.000 0 % 1,94 % 1,94 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875795
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9945
En Düşük
8,9268
17:59474,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,70
|Açılış
|: 474,42
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5692
|7,5707
|% 0,32
|
|Euro
|8,9640
|8,9786
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7421
|9,7909
|% -0,18
|
|Frank
|8,2696
|8,3194
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0097
|2,0197
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de