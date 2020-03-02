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***ATLAS* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

02.03.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İşyeri
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul / Şişli Metrocity İş Merkezi 17' nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 285m2'lik kısmı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.03.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%10,12
Kira Bedeli ve Koşulları
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 95 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 10.925 TL + KDV , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 190 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 21.850 TL + KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,38
Karşı Taraf
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/03/2020
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2019 KD-SPK 2019-0008
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
710m2 alan için aylık 80.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun Gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan ve İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi A Blok 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün mevcut kiracıları olan
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 190 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 21.850 TL + KDV belirlenmesine ve 01.03.2020'dan başlamak üzere 1 (Bir) yıllık kira sözleşmesi yapılmasına,
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 95 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 10.925 TL + KDV belirlenmesine ve 01.03.2020'dan başlamak üzere 1 (Bir) yıllık kira sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823431


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ASUZU 12,20 86.670.559 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.939.021 % 19,87  
KARSN 1,97 636.453.480 % 17,96  
TIRE 6,95 67.153.354 % 15,26  
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Frank 6,4675 6,5065 % 0,54  
Riyal 1,6535 1,6618 % -0,15  
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Altın Gr. 319 319 2,27  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,76 16,80 0,15  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,01  
B. Petrol 51,05 51,05 1,38  
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