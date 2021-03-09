***ATLAS* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***ATLAS******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [ATLAS]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİşyeriİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul / Şişli Metrocity İş Merkezi 17' nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 285m2'lik kısmıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%6,28Kira Bedeli ve KoşullarıAtlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 95 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 12.711 TL+ KDV , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 190 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 25.422 TL + KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,17Karşı TarafMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/03/2021Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2020 tarih ve Özel 2020-1377 sayıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar710m2 alan için aylık 95.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun Gerçekleştirilecektir.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan ve İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi A Blok 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün mevcut kiracıları olan Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 190 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 25.422 TL + KDV belirlenmesine ve 01.03.2021'dan başlamak üzere kira sözleşmesinin 1 (Bir) yıllığına uzatılmasına, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 95 m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 12.711 TL + KDV belirlenmesine ve 01.03.2021'dan başlamak üzere kira sözleşmesinin 1 (Bir) yıllığına uzatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916608BIST