***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.12.2021 09:18
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.0213884 TL Teorik Fiyat: 1,319 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981059
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
0
En Düşük
0
18:0513,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05793,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,37
|Açılış
|: 793,48
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
794,92
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,34
|3.367.318
|% -0,60
|
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% 0,00
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 0,00
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7571
|13,8213
|% 0,75
|
|Euro
|15,5510
|15,6106
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,2610
|18,3526
|% 0,84
|
|Frank
|14,9712
|15,0614
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6780
|3,6964
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,98
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,32
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,06
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
|