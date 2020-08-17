***ATLAS* *DENGE* *FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.08.2020 09:12
***ATLAS******DENGE******FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, DENGE, FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869274
BIST
14:571.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.090
En Düşük
1.077
14:577,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Önceki Kapanış
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7,3969
En Düşük
7,3558
14:578,7699
En Yüksek
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|: 0,64%
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|: 464,72
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
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465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:57
|HUBVC
|16,94
|65.866.606
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.779.283
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.109.199
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.103.406
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|545.326.284
|% 5,71
|
|KLGYO
|8,78
|509.918.676
|% 4,77
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|242.557.993
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|364.321.325
|% 4,43
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3949
|7,3969
|% 0,54
|
|Euro
|8,7616
|8,7699
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6464
|9,6947
|% 0,50
|
|Frank
|8,1098
|8,1587
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,49
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|