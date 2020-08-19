***ATLAS* *KUTPO* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.08.2020 09:14
***ATLAS******KUTPO******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, KUTPO, METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869863
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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0
En Düşük
0
18:057,3600
En Yüksek
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|: -0,18%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,4340
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|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,3831
En Düşük
7,3518
18:058,7864
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,8050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 471,26
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|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,59
|7.552.069
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3535
|7,3600
|% -0,18
|
|Euro
|8,7760
|8,7864
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,7478
|9,7967
|% 0,21
|
|Frank
|8,1360
|8,1850
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9602
|1,9701
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-14,22
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|