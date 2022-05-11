***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2022 13:39
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Bono İtfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 12.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,17397
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK52211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 18,5 1.100.876,4 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING A. Ş A (Trk) 31.03.2020 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 12.000.000-TL tutarlı, TRFATFK52211 ISIN kodlu bononun 1.100.876,40-TL lik faiz ödemesi ve 12.000.000-TL anapara tutarı şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029153
BIST