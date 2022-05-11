***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Bono İtfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 12.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,17397Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK52211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 18,5 1.100.876,4 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING A. Ş A (Trk) 31.03.2020 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 12.000.000-TL tutarlı, TRFATFK52211 ISIN kodlu bononun 1.100.876,40-TL lik faiz ödemesi ve 12.000.000-TL anapara tutarı şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029153BIST