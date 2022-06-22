***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.06.2022 18:17
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038758
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1334
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.026,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.025,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|6,71
|30.091.689
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.440.850
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.506.432
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.439.579
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|614.220
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.815.054
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.489.530
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.858.985
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|1.930.970
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.250.689.785
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.968.483.244
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.777.272.352
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.286.251.799
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.241.463.866
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.145.615.073
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|717.487.409
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.286.251.799
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.052.438.455
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|299.801.507
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3446
|17,3613
|% 0,13
|
|Euro
|18,3723
|18,4004
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,2873
|21,3940
|% 0,32
|
|Frank
|18,0219
|18,1304
|% 0,88
|
|Riyal
|4,6104
|4,6335
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.806
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO