***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.306 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954Transferler4.638 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945Transferler713.436 -713.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)199.899 1.024.353 1.224.252 225.493 1.449.745Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-4.638 -293.569 -298.207 317.185 18.978Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.604 434.134Dönem Karı (Zararı)1.024.353 713.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-123.896 -110.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 154.290 452.219Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.337 -254.762Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 23.337 -254.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.574 33.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.352 33.563Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -3.778 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-280.484Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.016.086Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler735.602Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -72.613 -341.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-987.152 -330.456Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.712.185 -5.273.546İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.712.185 -5.273.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler45.129 -809.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 411.614 -411.614İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -366.485 -397.981Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 1.191.304 -1.965.488Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -107.806 -530.506Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.443.880 6.663.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.443.880 6.663.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-125.402 197.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.519.183 1.359.906İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.168.956 634.922İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.649.773 724.984Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 299 27.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler796.812 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16,17 280.548 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 516.264 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-86.695 272.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.582Vergi İadeleri (Ödemeleri)-121.327 161.798YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI204.240 97.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.869 97.791Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.869 97.791Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)249.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -485.673Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-485.673Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-485.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.364 46.252NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.364 46.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.606 4.354DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.242 50.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.242 50.606Ticari Alacaklar10.412.525 7.459.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.412.525 7.459.279Diğer Alacaklar806.163 851.292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 411.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 806.163 439.678Stoklar8 774.184 1.965.488Peşin Ödenmiş Giderler9 1.095.000 706.458Diğer Dönen Varlıklar16 183.378 318.592ARA TOPLAM13.306.492 11.351.715TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.306.492 11.351.715DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.118.705 2.151.699Maddi Duran Varlıklar11 468.348 543.847Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.007.188 5.008.116Şerefiye5.001.568 5.001.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.620 6.548Peşin Ödenmiş Giderler9 5.430 286.166Ertelenmiş Vergi Varlığı18 277.846 283.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.877.517 8.273.681TOPLAM VARLIKLAR21.184.009 19.625.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 10.043Ticari Borçlar9.992.463 8.564.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.992.463 8.564.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 91.759 217.161Diğer Borçlar4.081.910 5.601.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.204.973 4.373.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.876.937 1.227.164Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 62.296 61.997Kısa Vadeli Karşılıklar14 28.552 32.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28.552 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.091.983 1.575.719ARA TOPLAM16.348.963 16.063.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.348.963 16.063.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.043 0Diğer Borçlar7 412.091 412.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar13 15.244 221.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.244 221.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.378 633.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.786.341 16.696.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.295.946 2.369.901Ödenmiş Sermaye17 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.392 -130.507Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.392 -130.507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.392 -130.507Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 264.952 269.590Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.715.116 -10.134.983Net Dönem Karı veya Zararı1.024.353 713.436Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.101.722 559.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.397.668 2.928.945TOPLAM KAYNAKLAR21.184.009 19.625.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 21.487.147 10.837.742Satışların Maliyeti19 -19.432.684 -9.368.854TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.054.463 1.468.888BRÜT KAR (ZARAR)2.054.463 1.468.888Genel Yönetim Giderleri20 -727.852 -678.941Pazarlama Giderleri20 -457.451 -299.182Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.793.615 598.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.308.589 -243.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.354.186 845.547Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 233.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.354.186 1.078.825Finansman Giderleri24 -31.727 -1.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.322.459 1.077.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-72.613 -341.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri-121.327 -86.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri48.714 -255.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.249.846 735.710DÖNEM KARI (ZARARI)1.249.846 735.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar225.493 22.274Ana Ortaklık Payları1.024.353 713.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar199.899 -144.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)249.874 -186.698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49.975 42.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-49.975 42.657Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.899 -144.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.449.745 591.669Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar225.493 22.274Ana Ortaklık Payları1.224.252 569.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917734BIST