***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020 / 01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu/ÖzkaynakDeğişikliğin NedeniDönem bilgisinin farklı olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet Dönem Karına veya Zararına Etkisi Yoktur.AçıklamalarŞirketimizin 21.06.2021 tarihinde kamuya açıklanan 2021 yılı 1. çeyrek mali tablolarında önceki dönem ve dipnotlar sehven hatalı girilmiş olup ilgili düzeltme işlemi yapılacak, KAP sistemi üzerinden revize hali yayımlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944201BIST