***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
25.06.2021 17:08
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020 / 01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu/Özkaynak
Değişikliğin Nedeni
Dönem bilgisinin farklı olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2021 tarihinde kamuya açıklanan 2021 yılı 1. çeyrek mali tablolarında önceki dönem ve dipnotlar sehven hatalı girilmiş olup ilgili düzeltme işlemi yapılacak, KAP sistemi üzerinden revize hali yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944201
BIST
16:541.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:548,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7196
En Düşük
8,6753
16:5410,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4425
En Düşük
10,3652
16:54500,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,60
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.234.195
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.632.327
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.175.459
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.485.598
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.616.671
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|158.746.847
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|THYAO
|14,38
|550.398.978
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|FENER
|39,34
|350.268.047
|% 1,39
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|EKGYO
|2,09
|289.878.351
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|229.674.205
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|286.010.130
|% 0,37
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7159
|8,7196
|% 0,13
|
|Euro
|10,4338
|10,4395
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0906
|12,1513
|% 0,00
|
|Frank
|9,4899
|9,5471
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3158
|2,3274
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:05KRTEK
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 384 adet işlem
-
17:03BERA
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 831, 403 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 7, 699.00 milyon TL de
-
17:00FRIGO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 782 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 750, 078 adet işlem