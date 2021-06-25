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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

25.06.2021 17:08



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020 / 01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu/Özkaynak
Değişikliğin Nedeni
Dönem bilgisinin farklı olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin 21.06.2021 tarihinde kamuya açıklanan 2021 yılı 1. çeyrek mali tablolarında önceki dönem ve dipnotlar sehven hatalı girilmiş olup ilgili düzeltme işlemi yapılacak, KAP sistemi üzerinden revize hali yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944201


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