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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.10.2021 14:53



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021 20:18:22
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
Açıklamalar

Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünde bir paragrafta değişiklik yapılacaktır.
Mali tablo veya dipnotlarda bir değişiklik yapılmayacaktır. Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966062


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KARYE 17,50 144.761.247 % 9,99  
YAPRK 32,64 22.144.302 % 9,97  
UZERB 31,88 1.049.936 % 9,93  
DIRIT 5,11 358.406 % 9,89  
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Sterlin 11,9451 12,0050 % 0,12  
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Riyal 2,3504 2,3622 % -0,43  
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Altın Ons 1.756 1.757 -0,58  
Altın Gr. 500 500 -2,00  
Cumhuriyet 3.307 3.357 6,00  
Tam 3.293 3.376 7,79  
Yarım 1.591 1.633 3,77  
Çeyrek 798 816 1,89  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,30  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,03  
B. Petrol 77,83 77,83 -0,48  
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