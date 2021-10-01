***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.10.2021 14:53
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021 20:18:22
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünde bir paragrafta değişiklik yapılacaktır.
Mali tablo veya dipnotlarda bir değişiklik yapılmayacaktır. Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966062
BIST
16:181.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
16:188,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:1810,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:18499,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,13
|Açılış
|: 499,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:16
|GARFA
|12,87
|4.534.152
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.761.247
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.144.302
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|YEOTK
|69,40
|60.485.884
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|293.895.954
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,45
|2.408.058
|% -7,51
|
|OYLUM
|8,83
|35.427.295
|% -5,46
|
|GARAN
|9,27
|998.633.352
|% 0,32
|
|MAREN
|9,07
|810.230.998
|% 9,15
|
|SISE
|8,27
|717.749.980
|% 0,98
|
|THYAO
|13,98
|647.650.602
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,39
|451.527.389
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|451.527.389
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|998.633.352
|% 0,32
|
|ODAS
|1,38
|135.130.963
|% 0,73
|
|MAREN
|9,07
|810.230.998
|% 9,15
|
|SISE
|8,27
|717.749.980
|% 0,98
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8434
|8,8490
|% -0,44
|
|Euro
|10,2654
|10,2703
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9451
|12,0050
|% 0,12
|
|Frank
|9,4823
|9,5395
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3504
|2,3622
|% -0,43
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,58
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|7,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,77
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,48
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
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16:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 8, 292.00 milyon TL de
-
16:25ATAGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 872 adet işlem
-
16:24ERBOS
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 95.90 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 561 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 1 kaybederek (% -0.17 ) 1, 232
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YAPRK, GARFA, DIRIT, AGYO, ALMAD