***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2021 20:18:22Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBağımsız Denetim Kuruluşu GörüşüDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.AçıklamalarBağımsız Denetim Kuruluşu görüşünde bir paragrafta değişiklik yapılacaktır.Mali tablo veya dipnotlarda bir değişiklik yapılmayacaktır. Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966062BIST