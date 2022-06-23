***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 09 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.06.2022Genel Kurul Tarihi 09.08.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres CADDEBOSTAN MAHALLESİ NOTER SOKAK AHTER APT. NO:15/17 KAPI NO:2 KADIKÖY – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi.4 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.5 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.9 - Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak esas sermaye sistemine geçilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.17 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 ATSYH 2021 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ md7.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz,1- Yönetim Kurulumuzun Şirketimiz genel kurulunu 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere olağan toplantıya davet etmesine,2- 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 09 Ağustos 2022 Salı günü, saat 14:00'da Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy – İSTANBUL adresinde toplanmasına,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039016BIST