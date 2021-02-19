***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.02.2021 14:50
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.DÖNEM GEÇİCİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Göztepe Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911031
BIST
14:391.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:396,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:398,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:39397,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 397,99
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:37
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.263.977
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.047.003
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.972.133
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,60
|1.650.952.528
|% 7,63
|
|KOZAL
|147,40
|1.393.518.474
|% -3,09
|
|GUBRF
|81,70
|1.325.195.985
|% 6,80
|
|KARSN
|5,40
|799.076.868
|% 5,68
|
|GARAN
|9,27
|660.889.988
|% -0,64
|
|SKBNK
|1,49
|230.498.141
|% 0,00
|
|KARSN
|5,40
|812.112.976
|% 5,68
|
|IHLAS
|1,15
|164.529.697
|% -0,86
|
|ODAS
|4,00
|499.120.236
|% -1,72
|
|PETKM
|5,20
|635.830.044
|% 1,76
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9747
|6,9782
|% 0,20
|
|Euro
|8,4648
|8,4711
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7839
|% 0,21
|
|Frank
|7,7749
|7,8218
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,10
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,00
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.629
|2.694
|-9,53
|
|Yarım
|1.271
|1.303
|-4,62
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,01
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-1,14
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 57 artarak (% 0.34 ) 1, 351
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, MERIT, HEKTS, SODSN, VESBE, VERTU, VAKFN, ULUSE, LINK
-
14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, KSTUR, NIBAS, ATSYH, BRMEN
-
14:48
AYEN, PAMEL, TMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
DOAS, KOZAA, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında