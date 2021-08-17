***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:28
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Göztepe Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958594
BIST
14:251.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:258,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:259,9078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0608
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:25485,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 485,35
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:25
|IZFAS
|7,50
|5.395.653
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|SELGD
|6,48
|19.452.287
|% 9,64
|
|ADESE
|1,39
|19.335.533
|% 9,45
|
|PENTA
|78,50
|38.631.213
|% 9,26
|
|IDEAS
|41,32
|1.927.743
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.700.075
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.432.735
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|10.021.529
|% -8,52
|
|GARAN
|9,33
|834.528.145
|% -0,74
|
|PETKM
|6,09
|612.866.946
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,30
|507.472.475
|% 0,73
|
|GENIL
|16,44
|492.107.722
|% 3,59
|
|ARCLK
|33,80
|474.200.362
|% 2,24
|
|PETKM
|6,09
|612.866.946
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,53
|247.995.545
|% -0,39
|
|GARAN
|9,33
|834.528.145
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,11
|72.123.432
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,30
|507.472.475
|% 0,73
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4109
|8,4137
|% -0,48
|
|Euro
|9,9024
|9,9078
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5637
|11,6217
|% -0,89
|
|Frank
|9,1944
|9,2498
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2358
|2,2470
|% -0,53
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,79
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,23
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,53
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,39
|