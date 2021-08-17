***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGÖZTEPE VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Göztepe Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958594BIST