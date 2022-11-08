***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.11.2022 20:11
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 III.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Atlantis Yatırım Holding. A.Ş'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078374
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1085
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2345
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7827
En Düşük
18,4643
18:051.023,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 28,81
|Açılış
|: 1.023,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5888
|% 0,61
|
|Euro
|18,7450
|18,7723
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,4541
|21,5617
|% 1,12
|
|Frank
|18,7916
|18,9048
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|40,60
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|29,17
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.833
|6.903
|155,00
|
|Yarım
|3.330
|3.375
|76,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,47
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|-1,14
|