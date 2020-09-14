***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU KAR PAYI DAĞITIMI YAPILMAYACAĞI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.08.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.09.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0 0B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, 14.09.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 kz.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875027BIST