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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.09.2020 21:55
GÜNCEL HABERLER



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU KAR PAYI DAĞITIMI YAPILMAYACAĞI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.09.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0 0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 14.09.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kz.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875027


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