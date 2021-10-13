***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2021 19:47
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK başvurusu yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme" amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü almak için bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970511
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0882
|Açılış
|: 10,4950
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|Önceki Kapanış
|: 10,4000
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10,5468
En Düşük
10,4123
18:05522,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 11,50
|Açılış
|: 522,88
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|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0667
|9,0687
|% 0,37
|
|Euro
|10,5088
|10,5194
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,3313
|12,3932
|% 0,74
|
|Frank
|9,7619
|9,8207
|% 0,97
|
|Riyal
|2,4103
|2,4224
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|34,10
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,58
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,07
|