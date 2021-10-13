***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK başvurusu yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 13.10.2021Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme" amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü almak için bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970511BIST