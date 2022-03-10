***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022 18:32:16Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2022 saat 18:32:16 tarihli KAP bildirimi sehven gönderilmiştir. Sözkonusu KAP bildirimi 25.02.2022 saat 09:11:15 tarihinde gönderilen bildirim olup sehven tekraren gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009245BIST