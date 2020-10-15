***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 16:28
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2020 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 15.10.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Sayın Burcu Çal'ın istifasının kabulüne karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881965
BIST
17:461.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:467,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:469,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:46484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 484,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CEOEM
|8,14
|93.571.222
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.819.285
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.686.883
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9362
|7,9424
|% 0,40
|
|Euro
|9,2918
|9,3008
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,49
|
|Frank
|8,6479
|8,7000
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1108
|2,1214
|% 0,40
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-1,21
|
Seans Raporu
17:46
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem