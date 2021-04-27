***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 22:57
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Muhsin Danışman''ın yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931522
BIST
10:421.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:428,1977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
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8,2452
En Düşük
8,1882
10:429,9043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,8700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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9,9649
En Düşük
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10:42467,27
En Yüksek
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|| -1,81
|Açılış
|: 466,92
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|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.478.292
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.284.261
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.261.773
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.165.344
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.446
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,18
|224.064.209
|% 0,84
|
|PETKM
|6,50
|219.779.663
|% -0,31
|
|EREGL
|19,46
|168.466.430
|% 0,05
|
|THYAO
|12,00
|151.778.244
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,17
|150.043.446
|% 0,84
|
|PETKM
|6,50
|219.779.663
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,08
|69.003.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,18
|224.064.209
|% 0,84
|
|TSKB
|1,20
|27.965.144
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,17
|150.043.446
|% 0,84
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1933
|8,1977
|% -0,09
|
|Euro
|9,8956
|9,9043
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3665
|11,4235
|% -0,17
|
|Frank
|8,9247
|8,9785
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1846
|2,1955
|% 0,07
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,40
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|0,11
|