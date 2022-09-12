***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda1- Necdet Deniz'in Yönetim Kurulu Başkanı,Ahmet Mert Gülşen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Berk Çakı'nın üye,Yasin Karpuz'un üye,Necat Özdöl'ün bağımsız üye veEmir Demirci'nin bağımsız üye olarak atanmalarına,2- Şirketin 27.09.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ve yine Şirket Genel Kurulunun 27.09.2019 tarihli kararı ile düzenlenen imza yetkilerinin ve buna istinaden yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine,3- Necdet Deniz'in şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062462BIST