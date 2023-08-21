***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Necat Özdöl bugün itibariyle istifasını yönetim kurulumuza sunmuştur. Yönetim kurulumuz Necat Özdöl'ün istifasının kabul ederek yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu'nun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK.'nın Madde 363/1.fıkrası uyarınca Gökhan MATRAÇ'ın atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187758BIST