***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023 21:26:03 ve 23.08.2023 21:30:29Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeditepe Üniversite'si Genetik ve Biomühendislik bölümü Başkanlığı yetkilileri ile yapılangörüşmeler neticesinde farklı kültür bitkilerinin doku kültüründe çoğaltılması ve bu ürünlerinTürk tarımına katkıda bulunması amacıyla ürünlerin tüketiciyle buluşması konusundaBalkaney Gıda Turizm Tekstil Tarım San. Ve Tic. A.Ş. olarak görüşmelere başlanılmış olup,Yeditepe Üniversitesi ile sözlü mutabakata varılmıştır. Bu konuda Üniversite tarafından dahaönce stabilizasyonu yapılmış ürünlerin listesiyle birlikte şirketimiz yetkilendirilecektir. İşbuyetki belgesi ile birlikte çeşitli resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak fide ve tohum talepleriYeditepe Üniversitesi tarafından "ari" hale getirilmesi ile, ari hale getirilen ürünlerin satış vepazarlanması şirketimiz tarafınca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189436BIST