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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2023 19:54
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023 21:26:03 ve 23.08.2023 21:30:29
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Yeditepe Üniversite'si Genetik ve Biomühendislik bölümü Başkanlığı yetkilileri ile yapılan
görüşmeler neticesinde farklı kültür bitkilerinin doku kültüründe çoğaltılması ve bu ürünlerin
Türk tarımına katkıda bulunması amacıyla ürünlerin tüketiciyle buluşması konusunda
Balkaney Gıda Turizm Tekstil Tarım San. Ve Tic. A.Ş. olarak görüşmelere başlanılmış olup,
Yeditepe Üniversitesi ile sözlü mutabakata varılmıştır. Bu konuda Üniversite tarafından daha
önce stabilizasyonu yapılmış ürünlerin listesiyle birlikte şirketimiz yetkilendirilecektir. İşbu
yetki belgesi ile birlikte çeşitli resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak fide ve tohum talepleri
Yeditepe Üniversitesi tarafından "ari" hale getirilmesi ile, ari hale getirilen ürünlerin satış ve
pazarlanması şirketimiz tarafınca yapılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189436


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Tam 10.982 11.081 -20,00  
Yarım 5.508 5.562 -10,00  
Çeyrek 2.746 2.781 -5,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,02  
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B. Petrol 84,44 84,44 1,08  
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