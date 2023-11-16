***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenizli İli, Pamukkale İlçesi, Kurtluca Beldesinde, bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.(Balkaney Gıda) tarafından yapılacak Kekik Yağı Sıkım Tesisi ile Organimineral Gübre Üretim Tesisi kurulması projelerinin finansmanında başlangıç sermayesi olarak kullanılmak üzere Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından Balkaney Gıda'ya tahsis edilecek fonun temini için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Deniz, Şirketimize 9 milyon TL sermaye avansı vermeyi beyan ve tahahhüt etmiştir. Sermaye avansı Şirketimizin ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımında kullanılacak olup, Necdet Deniz vereceğini taahhüt ettiği sermaye avansı için elde edebileceği herhangi bir faiz vs gelirlerden feragat ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.Pamukkkale Belediyesi Encümen Kararı ve Necdet Deniz'in taahhütnamesi Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218536BIST