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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2020 22:49
GÜNCEL HABERLER



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULUNA YAPILAN BAŞVURU SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 8.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.400.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 100
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 7.999.900 3.400.000 42,50053 B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 8.000.000 3.400.000,000 42,50000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NECDET DENİZ ,ENGİN TANJU KARADAĞ

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusu, kurul tarafından red edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877114


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