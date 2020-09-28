***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULUNA YAPILAN BAŞVURU SONUCU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Mevcut Sermaye (TL) 8.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.400.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 100B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 7.999.900 3.400.000 42,50053 B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 8.000.000 3.400.000,000 42,50000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NECDET DENİZ ,ENGİN TANJU KARADAĞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusu, kurul tarafından red edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877114BIST