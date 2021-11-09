***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2021 20:07
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECDET DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı 0.000012 A Bağımsız Üye Değil -
AHMET MERT GÜLŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü 0 B Bağımsız Üye Değil -
YASİN KARPUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - - Bağımsız Üye Değil
BERK ÇAKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - 0 - Bağımsız Üye
YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
DENİZ AYVAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret Hayır 0 B Bağımsız Üye Değil -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976610
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0612
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05571,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,17
|Açılış
|: 571,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7217
|9,7238
|% 0,48
|
|Euro
|11,2797
|11,2836
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1338
|13,1997
|% 0,33
|
|Frank
|10,6196
|10,6836
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5846
|2,5975
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|5,83
|
|Altın Gr.
|572
|572
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem