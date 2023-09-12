***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.09.2023 00:24
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Kekik üretiminde Türkiye'nin %90'ı, Dünya kekik üretiminin yüzde %70'nin yapıldığı Denizli ili Pamukkale ilçesinde
Kekik ile ilgili tarımsal girdileri arttırmak ve katma değer yaratmak amacıyla Pamukkale Belediyesi ve SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde değerli Belediye Başkanımız Sn. Avni Örki ve Kooperatif Başkanımız Sn. Mustafa Acat ile görüşmelere başlanılmıştır.
Görüşmeler neticesinde belediyeye ait Denizli ili Pamukkale ilçesi Kurtluca Köyü 8389 ada 155 parsel 4149 metrekare araziyi belediye tahsis etmiş olup ham maddenin temizlenme ve yağ çıkarılma tesisi kurma aşamaları proje aşamasındadır.
Tesis ile ilgili ana projenin gerçekleşmesi neticesinde kooperatif ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalanıp ruhsat çalışmalarına başlanacaktır.
Projenin kekik işleme kapasitesi tesisin yapılacağı yerin 15 km yarıçapı ve kooperatifin üye sayılarının toplam hasadı göz önüne alınarak yıllık 9.000 tondur. Ürünün işlenmesi sonucunda teknik olarak beklentimiz 180 ton kekik yağı üretimidir.
Bu vesileyle finansal ciro beklentimiz 150 milyon TL'dir. Bu beklentinin içerisinde yağı alınmış kekiğin satış bedeli yansıtılmamıştır.
Tahsis edilen arazi bilgileri Ekte pdf olarak gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194032
BIST