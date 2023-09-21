***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2023 00:24:40Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma KooperatifiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları1- Aylık 15.000,00-TL kira ödenecektir. 2- Balkaney Gıda ürettiği kekik yağının %4 bedeline denk düşen tutarı sattığı fatura değer fiyatından SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ödemeyi taahhüt eder. 3- Balkaney Gıda, Kooretifin çalışma bölgesindeki ve ortaklarının kekiklerini öncelikli alacaktır. Balkaney Gıda, bölgedeki en büyük kekik alıcısının açıkladığı fiyatın üzerine randıman durumuna göre %20 ila %45 daha fazla ücrete hammadde almayı taahhüt eder.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklama:Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan 160 üye ile yıllık 4000 ton kekik üretimine sahip SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile bölgede 2000 ton kapasiteli PA (Pirolizidin Alkoloid) içermeyen organik kekik yağının çıkarılması için kekik yağı sıkım fabrikası kurulum protokolü imzalayıp yer teslimini almış bulunmaktayız.Proje süresi 20 yıl olup ortalama 2000 ton kekikten 44 ton kekik yağı ile yağı alınan kekikten baharat üretimi ve aromatik kekik suyu gibi ek gelirlerle yıllık 80 milyon TL ciro hedeflemekteyiz.Bu bağlamda ham madde, işletme gideri ve finansal maliyetler 55 milyon TL civarında hesaplanmakta olup projede yıllık 25 milyon TL + EBİT DA görünmektedir.Finansal fizibiliteyi ayrıntılı şekilde daha sonra yayınlayacağımızı belirterek, proje kapsamında enflasyonist ortamdan arındırılmış şekilde hesapladığımızda 20 yılda 500 milyon TL brüt kâr beklemekteyiz.Tahsis edilen yerin imar durumu fabrika kurmaya hazır olduğundan ve projenin ÇED kapsamı dışında olduğundan belediye inşaat ruhsatı müracaatımızı 26 Eylül 2023 tarihinde yapacağımızı beyan ederiz.Projenin yaklaşık gideri (devlet hibe ve teşvikleri dikkate alınmadan) 12 milyon TL'dir.Uygulanacak sistem buharlı distilasyon ve Extracion olup proje aşamasında teknolojik destek ile ürün kalitesini tarlada arttırmak için bütün teknolojik imkanlarımızı kullanacağımızı taahhüt ederiz.Ülke tarımına ve bölge çiftçisine hayırlı olsun.İşbirliği ve Kiralama Protokolü Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196731BIST