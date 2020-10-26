***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
26.10.2020 11:16
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
26/10/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
26/10/2020
Sıra Açma Saati
11:30
Açıklamalar
ATSYH.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883694
BIST
13:351.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:358,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:359,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:35492,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,44
|Açılış
|: 492,64
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.471.404
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.127.607
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.298.631.153
|% 2,75
|
|GARAN
|6,93
|517.683.693
|% -1,98
|
|FENER
|39,10
|512.257.774
|% 3,00
|
|SISE
|6,64
|451.065.527
|% -2,50
|
|KRDMD
|3,49
|417.477.615
|% 0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.298.631.153
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|373.422.575
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.142.052
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,49
|417.477.615
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,25
|144.016.683
|% -2,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0610
|8,0656
|% 1,24
|
|Euro
|9,5297
|9,5372
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,4827
|10,5352
|% 1,16
|
|Frank
|8,8400
|8,8932
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1408
|2,1515
|% 1,08
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,22
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.322
|32,23
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,59
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|-0,88
|