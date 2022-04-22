***ATSYH* *HDFGS* *KARYE* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.04.2022 09:12
***ATSYH******HDFGS******KARYE******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATSYH, HDFGS, KARYE]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022826
BIST
10:202.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,50
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:2014,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7329
En Düşük
14,6956
10:2015,9401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:20924,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,41
|Açılış
|: 924,81
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:20
|DAGHL
|25,64
|4.616.932
|% 9,95
|
|SMART
|6,69
|41.554.185
|% 6,70
|
|IHAAS
|20,52
|3.821.311
|% 6,60
|
|TRCAS
|6,15
|44.632.747
|% 6,22
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,18
|12.411.806
|% -9,51
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MSGYO
|4,24
|4.557.802
|% -2,97
|
|INVEO
|33,40
|22.058.312
|% -2,91
|
|MANAS
|25,82
|4.444.458
|% -2,71
|
|THYAO
|39,88
|827.455.410
|% -0,75
|
|SISE
|18,67
|640.429.223
|% 2,13
|
|ASELS
|28,48
|635.496.587
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,13
|390.185.082
|% 0,97
|
|GARAN
|14,47
|242.359.306
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,13
|390.185.082
|% 0,97
|
|TSKB
|2,08
|116.339.772
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,80
|224.621.105
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,36
|208.953.670
|% 0,19
|
|ODAS
|2,54
|92.453.611
|% 0,40
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7257
|14,7305
|% 0,19
|
|Euro
|15,9295
|15,9401
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9887
|19,0839
|% -0,57
|
|Frank
|15,3610
|15,4535
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9147
|3,9343
|% 0,15
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,26
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,95
|