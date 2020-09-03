***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
03.09.2020 14:53
***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (05.10.2020 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873115
BIST
16:121.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:127,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:128,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0707
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
16:12462,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 462,95
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:10
|ADEL
|19,36
|53.907.510
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.553.337
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.522.407
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.437
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.845.004
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|111.402.081
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|ASELS
|17,01
|966.199.459
|% 2,47
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|FENER
|33,02
|607.684.420
|% 6,45
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|324.299.766
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,03
|236.697.455
|% -0,98
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4492
|% 0,90
|
|Euro
|8,8201
|8,8286
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,8492
|9,8986
|% 0,23
|
|Frank
|8,1411
|8,1901
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 0,89
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-5,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.138
|6,35
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|3,07
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,25
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,98
|
Seans Raporu
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