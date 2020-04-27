***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2020 19:19
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,82-4,04 fiyat aralığından 1158239 adet alım, 186500 adet satım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 22/04/2020 tarihi itibariyle %29,79 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/04/2020 1.158.239 186.500 971.739 6.104.329 7.076.068 % 25,7 % 25,7 % 29,79 % 29,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840432
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,07
|Açılış
|: 384,61
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,84
|
|Frank
|7,1314
|7,1744
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-16,63
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-16,60
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,00
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-8,40
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,16
|23,16
|-1,65
|
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