***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 18:36
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,54-3,60 fiyat aralığından 54000 adet alım işlemi, 628,207 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 12/05/2020 tarihi itibariyle %21,67 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/05/2020 54.000 628.207 574.207 5.721.042 5.146.835 % 24,09 % 24,09 % 21,67 % 21,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845079
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0271
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9415
18:057,4997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4893
18:05387,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,95
|Açılış
|: 387,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4422
|8,4846
|% -0,80
|
|Frank
|7,1028
|7,1456
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8433
|1,8525
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|14,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,40
|
|Tam
|2.562
|2.600
|15,80
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,70
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,04
|
|B. Petrol
|30,82
|30,82
|1,63
|
Seans Raporu
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