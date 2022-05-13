***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 09:11
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12/05/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,50-3,80 fiyat aralığından 204000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12/05/2022 tarihi itibariyle %6,52 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/05/2022 204.000 204.000 1.345.270 1.549.270 % 5,66 % 5,66 % 6,52 % 6,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030079
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0571
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4470
En Düşük
15,3668
18:0516,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0667
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05906,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,99
|Açılış
|: 906,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,41
|50.953.556
|% 13,71
|
|AKSEN
|16,86
|134.240.924
|% 0,00
|
|ANELE
|2,17
|10.381.102
|% 0,00
|
|AVOD
|1,77
|19.819.233
|% 0,00
|
|AYES
|19,90
|445.676
|% 0,00
|
|AKSEN
|16,86
|134.240.924
|% 0,00
|
|ANELE
|2,17
|10.381.102
|% 0,00
|
|AVOD
|1,77
|19.819.233
|% 0,00
|
|AYES
|19,90
|445.676
|% 0,00
|
|BALAT
|8,00
|283.488
|% 0,00
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4354
|15,4411
|% 0,37
|
|Euro
|16,0493
|16,0725
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8024
|18,8967
|% 0,68
|
|Frank
|15,3342
|15,4266
|% 0,56
|
|Riyal
|4,1020
|4,1225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|2,80
|
|Altın Gr.
|906
|907
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS