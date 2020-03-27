***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2020 15:05
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 27.03.2020 Tarihli Kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832840
BIST
16:2388.769
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -2.758,66
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:236,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0572
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:237,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:23337,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,21
|Açılış
|: 337,71
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|216.282.997
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|43.335.216
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.746.207
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|3.027.304
|% 9,97
|
|QNBFL
|116,10
|4.840.640
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.836
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.709.449
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,32
|2.192.359
|% -8,67
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,88
|713.746.284
|% -0,76
|
|ASELS
|23,06
|590.908.225
|% -4,95
|
|ECILC
|5,06
|467.332.735
|% 4,33
|
|PGSUS
|34,52
|352.450.825
|% 9,94
|
|IHLGM
|0,85
|128.866.114
|% 1,19
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,27
|167.396.586
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|52.213.720
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,89
|197.297.085
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8755
|7,9150
|% 1,20
|
|Frank
|6,6661
|6,7063
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.626
|-4,68
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|25,34
|25,34
|-1,00
|
Seans Raporu
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16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK, MNDRS