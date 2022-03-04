***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2022 18:17
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04.03.2022 Tarihli Kararı ile
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007439
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1436
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0341
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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15,8271
En Düşük
15,5215
18:05892,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 12,86
|Açılış
|: 892,03
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AVOD
|1,44
|21.836.113
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.501.207
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.877.540
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.308.652
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.039.157
|% -7,38
|
|CASA
|98,40
|106.875
|% -7,26
|
|UZERB
|41,00
|254.411
|% -7,24
|
|DAGHL
|12,95
|2.771.978
|% -5,95
|
|ACSEL
|24,04
|23.574.060
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|EREGL
|34,12
|2.677.382.514
|% -3,45
|
|THYAO
|25,30
|1.997.867.724
|% -2,47
|
|GARAN
|11,90
|1.666.336.002
|% 1,02
|
|ASELS
|24,20
|1.530.591.503
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|521.633.644
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,90
|838.149.628
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|711.724.806
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,05
|350.876.404
|% 1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2489
|14,2583
|% 1,02
|
|Euro
|15,5723
|15,6075
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7745
|18,8686
|% 0,02
|
|Frank
|15,4355
|15,5285
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7866
|3,8055
|% 0,97
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|17,05
|
|Altın Gr.
|898
|898
|18,98
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,86
|
Seans Raporu
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