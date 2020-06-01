***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarAntalya İli, Alanya İlçesi Türkler Köyü, 320 Ada 1 Parsel, D Blok 1.ve 3. Bağımsız Bölüm Yılsonu Değerleme Raporu Revizesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848352BIST