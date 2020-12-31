***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2020AçıklamalarAntalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 18.676,78 m2 yüzölçümlü 320 Ada 1 Parsel üzerinde, tapu kaydında"21 Bloklu İki Katlı Betonarme Bina ve Arsası" ana taşınmaz, "mesken" ve"dubleks mesken" bağımsız bölüm vasıflı 4 adet taşınmazın yılsonu değerleme raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896171BIST