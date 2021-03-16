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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

16.03.2021 18:13



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Proje Değerlemesi
Rapor Tarihi
15.03.2021
Açıklamalar

Edirne İli, Merkez ilçesi,Kirişhane Mahallesi 2261 ada 16 parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan ''Metro Hotel Apartments'' projesine ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918516


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