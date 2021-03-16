***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.03.2021 18:13
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Proje Değerlemesi
Rapor Tarihi
15.03.2021
Açıklamalar
Edirne İli, Merkez ilçesi,Kirişhane Mahallesi 2261 ada 16 parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan ''Metro Hotel Apartments'' projesine ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918516
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0533
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,11
|Açılış
|: 418,42
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,35
|17.076.344
|% -7,97
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,40
|1.332.357.371
|% 2,35
|
|OTKAR
|440,60
|1.265.720.426
|% 1,06
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|GSRAY
|4,14
|879.174.253
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,26
|432.071.931
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|TSKB
|1,72
|195.240.979
|% 1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4999
|7,5029
|% -0,40
|
|Euro
|8,9258
|8,9307
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,3776
|10,4297
|% -0,63
|
|Frank
|8,0617
|8,1103
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
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