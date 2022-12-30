Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.12.2022 18:27
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar

Samsun ili İlkadım ilçesinde bulunan 2 Adet Akaryakıt İstasyonuna ait Yıl sonu Değerleme raporu yazımız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091605


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.509
Değişim :  0,59% |  32,24
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.489
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSTL 37,84 80.563.883 % 10,00  
SANEL 22,88 10.218.240 % 10,00  
UZERB 187,00 14.448.371 % 10,00  
TERA 19,48 3.756.289 % 9,99  
SAMAT 19,32 97.725.151 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7057 18,7219 % 0,09  
Euro 19,9651 19,9827 % -0,03  
Sterlin 22,5163 22,6292 % 0,05  
Frank 20,1798 20,3014 % -0,06  
Riyal 4,9638 4,9886 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 0,53  
Altın Gr. 1.094 1.095 3,08  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.388 7.447 14,00  
Yarım 3.578 3.640 7,00  
Çeyrek 1.794 1.819 3,00  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 -0,36  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 -0,12  
B. Petrol 84,27 84,27 0,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru