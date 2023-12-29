***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:53
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Samsun Havza Otogarı Yıl Sonu Değerleme Raporu yazımız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230851
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1371
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0820
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.963,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5287
|29,5687
|% 0,49
|
|Euro
|32,6398
|32,7543
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,5649
|37,7533
|% 0,55
|
|Frank
|35,0589
|35,2701
|% 0,94
|
|Riyal
|7,8564
|7,8958
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|996,59
|1.001,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.102,58
|1.109,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,68
|2.067,00
|% 0,66
|