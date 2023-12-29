***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1946 ada 132 parselde yer alan A Blok 17. Normal katta konumlu 187 bağımsız bölüm numaralı "OFİS" ve C Blok 5. Normal katta konumlu 316 bağımsız bölüm numaralı "MESKEN" nitelikli taşınmaza ait yıl sonu değerleme raporu yazımız ekinde yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230852BIST